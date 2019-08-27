برنامج «مجيب» يناقش جوائز التميز

المصدر: دبي - البيان

نظّم برنامج «مُجيب» في شرطة دبي، المعني بالعمل على تعزيز قدرات مسؤولي قطاع شؤون التميز والريادة، من خلال رفع مستوى الوعي بالقدرات التنافسية محلياً وعالمياً، وتطوير خبرات الكوادر البشرية واستدامة توفير القادة، والارتقاء بالكفاءات القيادية، ورشة عمل بعنوان «كيف فزت في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز».

واستعرض العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، تجربته الشخصية في الفوز بجائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز خلال الورشة، التي حضرها 25 موظفاً من منتسبي برنامج مجيب، وموظفي الإدارات العامة في شرطة دبي.

وشرح العميد الشيخ المعلا معايير الموظف المتميز بناء على الإنجازات، التي يقوم بها من تطوير في مجال عمله وأفكاره التحسينية والابتكارية، مقدماً في الوقت ذاته مجموعة من النصائح حول كيفية مشاركة الموظف في جوائز التميز، وكيفية الإجابة عن أسئلة المُقيّمين في المقابلات الشخصية وكيفية الاستعداد لها.

وحثّ العميد المعلا المشاركين في الورشة على قراءة معايير التميز وتنمية مهاراتهم وتوثيق إنجازاتهم من خبرات ودورات تدريبية، مؤكداً أهمية التميز في عملهم وإعداد الملفات التي سيشاركون فيها بجوائز التميز بكل اهتمام وحرص وإتقان.