إمبراطور اليابان يمنح مغير الخييلي «وسام الشمس المشرقة»

المصدر: أبوظبي- وام

منح الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع وسام الشمس المشرقة ذا الأشعة الذهبية مع شريط الرقبة تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات في مجال التعليم بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان.

وأقيم حفل تكريمي على شرف الدكتور مغير خميس الخييلي في منزل إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة بحضور كل من: سلامة العميمي، المدير العام لهيئة «معاً» للمساهمات المجتمعية، والمهندس حمد علي الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والدكتور يوسف الشرياني، وكيل دائرة التعليم والمعرفة إضافة إلى عدد من المسؤولين، وممثلين عن الشركات والهيئات اليابانية الخاصة في أبوظبي.

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي في كلمة له على هامش الحفل أهمية التعليم وتنمية الموارد البشرية لمستقبل كل من دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، بينما أكد السفير ناكاجيما أن مبادرات الخييلي وضعت حجر الأساس للتعاون التعليمي بين البلدين.