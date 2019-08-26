1.7 مليون متر مربع حجم المسطحات الخضراء في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

1.7 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء و44 ألف شجرة هي محصلة ما تم زراعته من قبل بلدية دبي خلال عام 2018 في طرق وميادين دبي، وذلك ضمن استراتيجيتها لزيادة الرقعة الخضراء بالإمارة، حيث انتهت من زراعة 172 هكتار وهو ما يساوي 1,720,000 متر مربع ليصل مجموع المساحات المزروعة حتى نهاية 2018 إلى 3701 هكتار.

وفي هذا السياق قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: "أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بدأنا بزيادة الرقعة الخضراء في امارة دبي مستهدفين معدل 25 متر مربع كنصيب للفرد من المساحات الخضراء في المنطقة الحضرية".

وتابع: "بدأنا بزراعة أشجار البيئة المحلية كالغاف والسدر والأشجار التي تتحمل ملوحة التربة لدينا، وقمنا بتطوير الزراعة واعادة هندستها في طرق وميادين دبي وأدخلنا لأول مرة أشجار جديدة تتحمل بيئة دولة الامارات كأشجار البوسيدا والكاسيا الخضراء، والتي تم إنتاجها في مشاتل البلدية، بالإضافة الى الأسوار النباتية المانعة لزحف الرمال على الطرق".

وتجدر الإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه بلدية دبي للمجال الزراعي وحرصها على التنويع في أنماط الزراعة وزيادتها ويتجسد ذلك من خلال شارع جميرا وشارع الوصل، حيث تتميز تلك الشوارع بالكثافة الزراعية والتنوع الواضح في نوعية المزروعات، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء على شارع المطار وفي منطقة ند الشبا وعود ميثاء، فضلاً عن الزراعات التجميلية الموجودة في تقاطعات الجسور مما يعزز من جماليتها.