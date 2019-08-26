هزاع المنصوري يستعد لرحلة الفضاء بتجارب علمية

المصدر: دبي - البيان

يستعد هزاع المنصوري، للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في الـ25 من سبتمبر المقبل. ونشر هزاع المنصوري عبر حسابه الرسمي في «تويتر» عدداً من الصور أثناء التحضيرات الأخيرة استعداداً للرحلة، وعلق على هذه الصور قائلاً: «في التحضيرات الأخيرة للتجارب العلمية، يقوم المختصون بأخذ العينات الأولية التي سوف يتم مقارنتها بنتائج فحوصات بعد المهمة، وشملت هذه التجارب: التوازن، التحكم الحركي، وظائف القلب وكثافة العظام».

ويعقد مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، مؤتمراً صحافياً في دبي لاستعراض تفاصيل مهمة هزاع المنصوري.

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