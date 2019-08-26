«خليفة الإنسانية» تسهم في الإفراج عن 30 نزيلاً بـ «إصلاحيات» الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

أسهمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في الإفراج عن 30 سجيناً من مناطق الدولة كافة، وسددت كامل المبالغ المالية المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة «عام التسامح» ومن خلال تعاون إنساني مع إدارات المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة.

وتأتي هذه المبادرة من قبل مؤسسة خليفة الإنسانية من أجل إعطاء فرصة كبيرة للمفرج عنهم لاستعادة حريتهم.

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: إن المؤسسة تعتبر هذا التعاون خطوة أساسية لتأطير الشراكة المجتمعية وتحقيق المصالح المشتركة لمساعدة المساجين وإبراز القيم الأخلاقية التي تتمتع بها دولتنا الغالية، لتحقيق الرؤية المشتركة وإبراز البعد الإنساني بين مكونات المجتمع الإماراتي.

وأشار الخوري إلى أنه بلغ عدد السجناء المفرج عنهم 30 سجيناً من أبوظبي والعين والظفرة والشارقة وعجمان والفجيرة، وتم تسديد مديونياتهم كاملة بالتعاون مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، وتنسجم هذه المبادرة مع خطى قيادتنا الرشيدة في خدمة المجتمع والالتزام والوفاء بواجباتنا بما يحقق استراتيجية حكومة دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية.

وكان العميد مبارك خلفان الرزي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان، قد كرم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وقدم درعاً تذكارية لمديرها العام محمد حاجي الخوري.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة خليفة الإنسانية ومنذ إشهارها في يوليو 2007 بدأت التعاون مع الجهات المختصة في الدولة، واستطاعت أن تقدم المساعدة إلى 2439 سجيناً.