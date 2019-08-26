شرطة أبوظبي تدرّب 25 طالباً على صيانة الطائرات

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية، في مقر الإدارة بتخريج 25 طالباً وطالبة من جامعة خليفة، وكليات التقنية العليا، أكملوا دورة تدريبية مدتها 7 أسابيع في قسم صيانة وإصلاح الطائرات.

وأكد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، اهتمام القيادة الشرطية بتعزيز التعاون مع الجامعات والكليات الوطنية، والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، وبناء وتطوير كفاءاتهم من خلال دورات تخصصية تركز على الجانب الفني والعملي.

وأضاف أن تدريب وتأهيل الطلبة لدعمهم وتهيئتهم وإعدادهم لسوق العمل وإتاحة الفرصة لهم لإتقان المهام الوظيفية وصقل مهاراتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم باحترافية وعلى أكمل وجه عند التحاقهم بسوق العمل، فضلاً عن أن التدريب العملي يعتبر متطلباً أساسياً من متطلبات التخرج.

وأشار إلى أن الكوادر الإماراتية أثبتت أنها موضع ثقة وقادرة على حمل لواء العمل في مختلف المجالات والميادين وعلى كل الصعد، وبذل جهود مضاعفة في أداء واجباتها، ويمتلكون من الثقافة والمعرفة وقوة التحمل والرغبة في حب التعلم والإرادة والإصرار على المشاركة في مسيرة البناء والتطوير ورد الجميل للوطن. وفي ختام الحفل تم تسليم الخريجين شهادات التقدير بحضور رؤساء الأقسام ومديري الأفرع وعدد من الضباط.