شرطة دبي تناقش سُبل تأهيل وتمكين القيادات الشابة

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، لقاءً مع الشباب للنظر في احتياجاتهم ومناقشة سبل تمكين وتأهيل القيادات الشابة، والأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم لتطوير بيئة العمل.

وناقش اللقاء الذي ترأسه العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، ضرورة تحلي الشباب بالطاقة الإيجابية، والعمل على غرس روح العمل والمثابرة والاجتهاد، وأهمية تأهيل بيئة تتناسب مع تطلعات الشباب، ودورهم الفعّال والمؤثر في صناعة القرارات، بما ينعكس إيجابياً على القوة خصوصاً والمجتمع عموماً.

وأكد العقيد علي خلفان المنصوري أن القيادة تراهن على الشباب في مختلف مشاريعها، لافتاً إلى أن المبادرات التي أطلقتها الإدارة هدفها الأساسي إسعاد الموظفين وتوفير البيئة المناسبة لهم، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي تعقد للشباب تركز على محاور أبرزها استقبال الملاحظات والآراء والنظر فيها ودراستها، والحصول على مخرجات تسهم لتحقيق أهداف شرطة دبي لتمكين الشباب ليكونوا قادة المستقبل.

تناول اللقاء حوارات مباشرة مع الشباب، معبرين عن آرائهم واقتراحاتهم والتحديات التي تواجههم، وحضر اللقاء عدد من الشباب العاملين في القطاعين المدني والعسكري في القوة.