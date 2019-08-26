نقطة جديدة لمركز شرطة الموانئ في دبي

المصدر: دبي - البيان

تفقد العقيد عبيد بن حضيبة، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، نقطة تمركز جديدة لمركز شرطة الموانئ في «عين دبي» ضمن جزيرة «بلو ووترز» بمنطقة الجي بي آر، بحضور المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، وعدد من أفراد شرطة دبي.

ويأتي إنشاء النقطة الجديدة في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل المشترك والتنسيق المتبادل مع الشركاء الاستراتيجيين لتأمين خدمات الأمن البحري والإنقاذ البحري في شواطئ الإمارة، وتحقيق سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة من أجل إنقاذ حياة الناس، والعمل على تعزيز الأمن والأمان.

وأكد العقيد عبيد بن حضيبة أن نقطة التمركز الجديدة ستخدم التغطية الأمنية البحرية نظراً لكثافة الحركة الملاحية، وتزايد ممارسات الأنشطة السياحية والبحرية في منطقة الجي بي آر، مشيراً إلى أن النقطة ستسهم في التعامل مع بلاغات الحوادث والاستغاثات البحرية على الرقم 999 كحوادث الغرق والاصطدام، وجنوح السفن، إضافة إلى التأكد من الالتزام بالقوانين والشروط الخاصة بالحركة الملاحية.

وبين أن نقطة التمركز الجديدة ستسهم أيضاً في تعزيز مهام وواجبات شرطة دبي في تغطية المهام الأمنية البحرية، وتأمين السباقات البحرية والمناسبات الرسمية من بطولات وفعاليات دولية ومحلية.