شرطة عجمان تعيد طفلاً من أصحاب الهمم إلى ذويه خلال نصف ساعة

المصدر: عجمان - البيان

أعادت شرطة عجمان طفلاً آسيوياً (7 سنوات) يعاني من التوحد إلى أسرته سالماً بعد أن تاه عن منزل ذويه في منطقة الحميدية بعجمان.

وأفاد العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن تغيب طفل يعاني من التوحد الساعة 1:30 ليلاً في منطقة الحميدية، وذلك بعد خروجه من منزل جده أثناء زيارته مع والديه.

وعلى الفور تم تبليغ الدوريات المرورية ودوريات مركز شرطة الحميدية وتوجهت 6 دوريات للبحث في المنطقة، وتمكن رجال الدوريات بالتعاون مع غرفة العمليات من العثور على الطفل في محل تجاري في المنطقة بعد نصف ساعة فقط من تقديم البلاغ، وتم نقله لمركز شرطة الحميدية للتأكد من سلامته وتقديم الرعاية له.