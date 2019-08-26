60 دبلوماسياً أفريقياً يلتحقون ببرامج تدريبية في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت، أمس، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالشراكة مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية سلسلة برامج تدريبية في مجال الدبلوماسية لصالح 60 عضواً في السلك الدبلوماسي من جمهوريات جنوب السودان ومالي والغابون والتي تستمر إلى غاية 29 أغسطس الجاري بمقر الأكاديمية بإمارة أبوظبي بهدف تعزيز المعرفة والمهارات الدبلوماسية لدى الدول الشريكة.

وقال برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية «يؤكد تقديم مثل هذه البرامج التدريبية حرص الأكاديمية على توفير الخبرة والتدريبات ذات المستوى العالمي لأعضاء السلك الدبلوماسي في دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم.

ونحن سعداء بتبادل أفضل الممارسات والإرشادات التوجيهية مع نظرائنا في دول العالم، لإيجاد منصة فاعلة للحوار». وثمن سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، التعاون البناء والشراكة مع أكاديمية الإمارات للدبلوماسية، والدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية في تحقيق أهداف المساعدات الخارجية الإماراتية، من خلال توفير مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للدول الشريكة والصديقة، وتهدف إلى الارتقاء بإسهامات دولة الإمارات على صعيد العمل التنموي والإنساني في كافة المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يدرب المشاركين على مهارات حل المشاكل وإدارة المخاطر في المفاوضات المتعلقة بالأزمات، كما يتضمن دورة تعريفية بتاريخ دولة الإمارات وسياستها الخارجية، ودورة حول الدبلوماسية الثقافية مع زيارة لمتحف اللوفر في أبوظبي، ومحاضرة عن مكافحة التطرف أقيمت بالتعاون مع مركز «هداية» لمكافحة التطرف العنيف.