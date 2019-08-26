شرطة دبي تناقش نتائج مبادرة «طرق آمنة»

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، بنادي الضباط، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.وناقش المجتمعون تنفيذ قرارات مجلس القيادات التنفيذية للاجتماع السابق، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها إدارة المورد البشري لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونسبة التزام الإدارات المركزية بالموازنة المالية للعام 2019م، ونتائج مبادرة برنامج «طرق آمنة»، والترابط الاستراتيجي، ونتائج النزول الميداني لمساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ضمن مبادرة التواصل القيادي.

واطلع الحضور على طريقة إدارة المورد البشري لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، القائم على تنفيذ المهام الخاصة بالفعالية، ومدى مساهمة أنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الأمنية الحديثة في تقليل المورد البشري المستخدم في تنفيذ هذه المهام بشكل أكثر دقة وحرفية، حيث تم عرض إحصائيات الأعوام الثلاثة الأخيرة، والتي توضح نسبة التغيّر في عدد المورد البشري المنفذ لعمليات تغطية الفعاليات في دبي.

وتم استعراض نتائج نسبة التزام الإدارات المركزية بالموازنة المالية، وتقرير نسبة البنود المالية المصروفة، وطلبات الإدارات العامة للنصف الأول من العام 2019.