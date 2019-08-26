مغير الخييلي: قيادتنا تولي تنمية قدرات الشباب أولوية قصوى

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن القيادة الرشيدة تولي تنمية قدرات الشباب وتمكينهم أولوية قصوى ليكونوا قادة للمستقبل.

وأضاف الخييلي، أن أبناء الوطن من الشباب يلعبون دوراً رئيساً في إيصال صوت مختلف فئات المجتمع، وذلك لما تتمتع به هذه الفئة من حضورٍ لافت في كافة قطاعات العمل، علاوة على تشكيلهم الشريحة الأكبر في المجتمع.

جاء ذلك خلال حضوره، اللقاء التعريفي الذي جمعه مع أعضاء مجلس الشباب الاجتماعي، حيث تعرّف على توجّهات مجلس الشباب الاجتماعي تجاه تنمية المجتمع، إضافة إلى الاستماع لأفكار أعضاء المجلس حول مختلف القضايا الاجتماعية.

وقال الخييلي: «للشباب طاقات محفّزة للإبداع والابتكار في حل القضايا المجتمعية المختلفة. ومن هذا المنطلق، سيتم الأخذ بالاعتبار كافة الأفكار والمقترحات التي سيقدمها أعضاء المجلس على مدار عضويتهم، والعمل على تحويل المقترحات إلى مبادرات مجتمعية ومشاريع تنفذها سواعد الشباب».

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وتعرّف الدكتور مغير خلال اللقاء على أبرز الموضوعات التي تهم الشباب، إضافة إلى الخطوط العريضة التي تشكّل مرجعية للمجلس، حيث أكد معاليه ضرورة أن يقوم المجلس بمبادرات نوعية وذات تأثير واضح على موظفي القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، إضافة إلى الشباب من مجتمع الإمارة.

كما ناقش د. مغير الخييلي مع الأعضاء التطلعات المستقبلية لشباب القطاع الاجتماعي، حيث يعمل المجلس الذي تم تشكيله مؤخراً، على توفير بيئة حاضنة للاستماع إلى أفكار الشباب الابتكارية التطويرية وتفعيل دور الشباب في مؤسسات القطاع الاجتماعي وتبني المبادرات والمشاريع ذات الصلة باهتمامات الشباب وخبراتهم وتعزيز المفاهيم والقيم الخاصة بتمكين الشباب وتنمية مواهبهم وتشجيعهم وترسيخ القيم الاجتماعية لديهم.

وخلال حوار نقاشي مع أعضاء المجلس، بيّن رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن الجيل الحالي من الشباب يحظى بفرص عديدة للعب دورٍ محوري تجاه التغلب على كافة التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمعات. مشدداً في الوقت ذاته على أن المتغيرات المتسارعة التي تحيط بالعالم، تتطلب وجود جيل واعٍ من الشباب، متفتحٍ ومبدعٍ وقادر على صنع السعادة لمجتمعهم.

ويهدف المجلس كذلك، إلى توفير منصة مستدامة للتواصل مع صناع القرار في الجهات الاجتماعية إضافة إلى المساهمة في دعم الأجندة الوطنية للشباب ورؤية الدولة بمختلف توجهاتها ونشر ثقافة العمل الاجتماعي.