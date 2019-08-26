استعراض إنجازات مجلس شباب مؤسسة التنمية الأسرية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية حفلاً، أمس، بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس شباب مؤسسة التنمية الأسرية.

وخلال الحفل تم عرض فيديو لإنجازات مجلس شباب مؤسسة التنمية الأسرية، متضمناً الفعاليات والبرامج الاجتماعية، التي تم تقديمها منذ انطلاق المجلس، حيث تم تنفيذ 16 مبادرة وفعالية من مقترحات الشباب في مجالات متعددة، كالقيادة والإبداع والابتكار، وتنمية مهارات الشباب العملية، ونظم المجلس 12 مشاركة خارجية في فعاليات ومبادرات خاصة بالشباب، كما رسم المجلس الابتسامة على وجوه 376 من العمالة الأجنبية في إمارة أبوظبي، من خلال مبادرة «أسعدهم تسعد»، كما ارتفع مؤشر مستوى تقدير الذات لدى الشباب عن المشاركة في استثمار المواهب والمهارات، بما يخدم العمل المؤسسي إلى 98%، إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.

وأكدت مريم محمد الرميثي المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية أن شباب الإمارات يتمتعون بالرعاية والاهتمام الذي يجعلهم على رأس أولويات وأهداف التنمية في الدولة، كما أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات يولون الشباب اهتماماً كبيراً، ويعتبرونهم مستقبل الوطن ووقود تنميته وازدهاره.

مبادرات

وقالت الرميثي- في الحفل الذي حضره مديرو الدوائر والمسؤولون والموظفون في المؤسسة- إن القيادة الرشيدة تبنت العديد من المبادرات الوطنية لضمان المشاركة الفاعلة للشباب والاستماع لآرائهم، وتمكينهم من خلال برامج تعزز قدرات القيادة في نفوسهم، وتؤهلهم للمستقبل، وفي هذا الإطار تم تعيين وزيرة دولة للشباب في عام 2016 وهي في عمر 22 عاماً لتصبح أصغر وزيرة في العالم، كما تضمنت حكومة المستقبل التي تم تشكيلها في فبراير 2016 ثمانية وزراء، 5 منهم من النساء بلغ متوسط أعمارهن 38 عاماً.

وأضافت أن الحكومة أطلقت كذلك في عام 2017 مركز الشباب، والذي يعتبر منصة للالتقاء بالشباب وتبادل الخبرات واحتضان الأفكار والإبداعات، حيث يستقبل المركز الطلبة والموظفين ورواد الأعمال من عمر 15 إلى 35 عاماً، وفي ذات السياق الرامي إلى الاهتمام بالشباب ودعم مباراتهم تم اعتماد مجلس الإمارات للشباب في عام 2016، وتشكيل مجالس شباب وزارية ومجالس شباب مؤسسية محلية للشباب، إضافة إلى إطلاق المجالس العالمية للشباب لتعزيز مشاركة المبتعثين الإماراتيين من خلال إنشاء منصة تمثيلية لهم تحت إشراف وإدارة سفارات الدولة ومجلس الإمارات للشباب.

وأوضحت أنه في عام 2018 تم اعتماد إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.

مبادرات

قالت مريم محمد الرميثي «نحتفل هذا اليوم بمرور عام على تأسيس مجلس مؤسسة التنمية الأسرية للشباب، الذي حقق العديد من الإنجازات في مجالات عدة كالمبادرات التطوعية والمشاركات المجتمعية وفي مجال دعم المواهب والابتكارات وتعزيز الدور القيادي للشباب، والعديد من المشاريع الأخرى التي سيتضمنها التقرير السنوي».