سفير الدولة يلتقي رئيسي مجلسي الأعيان والنواب في الأردن

المصدر: عمان - وام

التقى أحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني والمهندس عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني كلاً على حدة في مقر مجلس الأمة.

وأكد الفايز والطراونة عمق العلاقات الّتي تربط بين الإمارات والأردن، وأشارا إلى أهمية تنسيق العمل البرلماني المشترك بين مجلسي الأعيان والنواب في الأردن والمجلس الوطني الاتحادي، وتنسيق المواقف ومتابعتها مع البرلمانات العربية كافة، وذلك خدمة لقضايا الأمة المركزية.وأشاد البلوشي بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين في المجالات كافة، وتحظى برعاية واهتمام كبيرين من قيادتي البلدين.