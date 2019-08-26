«أمنية» تُحقق حلم طفلة بزيارة ديزني لاند اليابان

المصدر: أبوظبي - البيان

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من تحقيق أمنية الطفلة زينة البالغة من العمر 8 سنوات بزيارة ديزني لاند اليابان، وذلك في إطار سعيها المتواصل لإدخال السعادة على قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة، وزرع الأمل في نفوس عائلاتهم.وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «بفضل دعم أهل الخير، تمكّنا من مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا في عام التسامح، وتحقيق أمنية الطفلة زينة في السفر مع إخوانها ووالدتها إلى ديزني لاند طوكيو».

وأضاف: «تمكّنت زينة من الاستمتاع بتجربة جميلة ومتميّزة مع عائلتها من خلال زيارة جميع المعالم المُذهلة في ديزني لاند طوكيو، والتي تنوّعت بين القصور الرائعة، مقابلة شخصيات الأميرات الكرتونية، إضافة إلى قضاء أوقات مُمتعة بمتابعة العروض النهارية والمسائية لشخصيات ديزني».