سفارتنا في التشيك تحتفل بعام التسامح

المصدر: براغ - وام

أقامت سفارة الإمارات العربية المتحدة في التشيك فعالية بمدينة كارلوفي فاري التشيكية في إطار عام التسامح شاركت فيها بلدية المدينة.

وقال عبدالله المعينة سفير الدولة لدى جمهورية التشيك خلال افتتاحه الفعالية: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر التسامح نهجاً للتعايش بسلام بين الأديان والثقافات، ووضع هذا النهج منذ تأسيس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشار إلى أن هذا النهج يرتكز على الاعتدال والانفتاح على كل الثقافات وعلى الحوار ونبذ الكراهية.

ومن جانبها أشادت أندريا فيفر فيركلوفا عمدة مدينة كارلوفي في كلمة ألقتها في المناسبة التي حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات السياحية في التشيك بهذه المبادرة الفريدة التي استقطبت العديد من الزوار.