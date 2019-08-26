سحب تشغيلتين من دواء «كلاموكس»

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيلتين من المضاد الحيوي كلاموكس 1 غرام «Calmox 1g tablet» بناء على نتائج التحليل المخبري للدواء في مختبر ضبط الجودة النوعية التابع للوزارة، التي بينت عدم توافق نسبة حمض الكلافيولانيك مع مواصفات الشركة المصنعة، علماً بأن الدواء مسجل في الوزارة. ونوهت الوزارة إلى أن التشغيلتين اللتين تحملان رقمي: «XAE17008» و«XAE17009» تستخدمان لعلاج الالتهابات البكتيرية، وطلبت من الشركة المصنعة سحب جميع التشغيلات المتأثرة من القطاعين العام والخاص، وعلى جميع ممارسي الرعاية الصحية بالدولة عدم استخدام المنتجات المذكورة إن وجدت، كما طلبت من الصيدليات التوقف عن صرف هذه التشغيلات وإعادتها للمورد وإبلاغ الوزارة في حال حدوث أعراض جانبية.

ويشار إلى أن دواء كلاموكس يعود إلى مادة أموكسيلين «Amoxicillin» وهو مضادّ حيوي من نوع بينيسيلين يستعمل لعلاج أنواع من العدوى التي تسبّبها الجراثيم الحساسة للدواء، إذ إن حمض كلافولانيك آسيد هو مادة مثبطة لإنزيم «البيتا لاكتاز»، حيث تقوم هذه الإنزيمات بتحليل المضادات الحيوية قبل أن تتمكن من القضاء على الجراثيم، وتتم إضافة الحمض الكلافولاني للحيلولة دون تحليل الأموكسيسيلين بواسطة إنزيمات البيتا لاكتاز الموجودة في جرثومة معيّنة، ويستخدم الدواء بالأساس في علاج التهابات الأذن والجيوب الأنفية والرئتين والجلد والتهابات المسالك البولية. أبوظبي ـ البيان