كشف تفاصيل رحلة المنصوري إلى الفضاء اليوم

المصدر: دبي - البيان

يعقد مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، مؤتمراً صحافياً في دبي لاستعراض تفاصيل مهمة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى محطة الفضاء الدولية.

ويستعد هزاع المنصوري، للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في الـ25 من سبتمبر المقبل.

وسيكشف مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال المؤتمر، عن مراحل المهمة قبل وأثناء وبعد الانطلاق، إلى جانب الكشف عن تفاصيل أجندة هزاع المنصوري، والتجارب العلمية التي سيجريها على متن المحطة.

ونشر هزاع المنصوري عبر حسابه الرسمي في «تويتر» عدداً من الصور أثناء التحضيرات الأخيرة استعداداً للرحلة، وعلق على هذه الصور قائلاً: «في التحضيرات الأخيرة للتجارب العلمية، يقوم المختصون بأخذ العينات الأولية التي سوف يتم مقارنتها بنتائج فحوصات بعد المهمة، وشملت هذه التجارب: التوازن، التحكم الحركي، وظائف القلب وكثافة العظام».