سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على وادي الحلو بالشارقة وبعض المناطق الجبلية، وذلك بسبب وجود امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق على الدولة، مصحوب بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا. ومع تشكل السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة، استمر أمس نشاط الرياح ووصلت سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة وكانت مثيرة للغبار والأتربة، وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية لأقل من 2 كيلومتر أحياناً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون اليوم طقساً صحواً بوجه عام، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.