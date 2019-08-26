خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس المجلس السيادي بالسودان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة أيضاً إلى الدكتور عبدالله آدم حمدوك آدم رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى تباري فاسكيس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس تباري فاسكيس.