خليفة يهنئ رئيس كازاخستان الجديد

المصدر: نور سلطان - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الجديد بفوزه في الانتخابات الرئاسية ووجه دعوة لرئيس جمهورية كازاخستان لزيارة الإمارات.

وقام بنقل الدعوة والتهنئة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان خلال لقائه بيبوت أتامكولوف وزير خارجية جمهورية كازاخستان.

ونقل سفير الدولة تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى قاسم جومارت توكايف منوهاً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الدولتين، فيما حمل الوزير تحيات قاسم جومارت توكايف إلى صاحب السمو رئيس الدولة مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهة أخرى التقى سفير الدولة بمورات نورتليوف مساعد الرئيس للشؤون الدولية في قصر الرئاسة أقوردا.