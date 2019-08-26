بدء تنفيذ عقود تشغيلية بمليار درهم دعماً لمشاريع النظافة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

باشر مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» تنفيذ ثلاثة عقود تشغيلية جديدة بقيمة مليار و99 مليون درهم في إمارة أبوظبي، تختص بتقديم خدمات جمع ونقل النفايات والنظافة العامة في الإمارة.

وأكد الدكتور سالم الكعبي، مدير عام تدوير في حوار خاص مع «البيان» أنه تم تنفيذ عقود تشغيلية جديدة إلى جانب العقود الجارية لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات والنظافة العامة في إمارة أبوظبي والتي شملت القطاع الثالث الجديد والقطاع الرابع الجديد في مناطق البر الرئيسي والقطاع الخامس الجديد في منطقة الظفرة مطلع هذا العام بقيمة إجمالية تجاوزت مليار درهم، ولتصبح القيمة الإجمالية للعقود التشغيلية لخدمات جمع ونقل النفايات والنظافة العامة في إمارة أبوظبي أكثر من ملياري درهم والتي تستمر فترة عقودها لخمس سنوات، هذا بالإضافة إلى مشاريع جارية تتم إدارتها من قبل تدوير معنية بمنشآت معالجة النفايات والتخلص منها وتقدر قيمتها بمليار و600 مليون درهم والتي تشمل 15 مشروعاً متوزعة على مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

تحسين

وأكد الكعبي أنه يتم بشكل دؤوب ومستمر تحسين العقود والخدمات المقدمة التي تساعد على تحسين عمليات إدارة النفايات في الإمارة منها تضمين مناطق وجزر إضافية ضمن منطقة الخدمات وما يتطلب توفير لتلك الخدمة، واستخدام السيارات الكهربائية ضمن المشروع في تقديم الخدمات بما يساعد على تقليل تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية، وزيادة تطبيق نظام الفرز من المصدر عن طريق زيادة نسبة انتشار نظام الحاويتين، الخضراء للمواد القابلة للتدوير والسوداء للنفايات العامة عن طريق توزيع أكثر من 42,783 حاوية في مناطق العقود التشغيلية الجديدة، والاستغلال الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي كإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن التتبع الإلكتروني للمعدات وأماكن الحاويات وكمية النفايات التي يتم جمعها وجدول تقديم الخدمات ومواعيدها، كما أن جميع المركبات الأساسية في المشروع ذات انبعاث منخفض لأول أكسيد الكربون للحفاظ على البيئة حيث إن جميع المركبات ستكون ضمن تصنيف لا يقل عن Euro 4، هذا بالإضافة إلى زيادة الخدمات المقدمة لمناطق العزب والمزارع عن طريق استحداث عدد 140 نقطة تجميع جديدة، إضافة إلى تطوير الحالية بطريقة تسهل من دخول وخروج المركبات مع توفير تصنيف أكثر للنفايات، ووضع محطات فرز صغيرة منتشرة في الأماكن العامة.

حاويات

وحول مستجدات نظام الحاويات تحت الأرض، وإجراءات جديدة في التعامل مع زيوت الطهي والنفايات الطبية الخطرة، قال الكعبي إنه تم استكمال أعمال المشروع والانتهاء من جميع التعديلات مع إنشاء غرفة تحكم خاصة في المركز للحاويات تحت الأرض، علماً بأنه سيتم توفير مستجدات بشأن المشروع في وقت لاحق حيث إن المشروع في مرحلة التسليم النهائي والمرحلة التحضيرية للبدء في العمليات التشغيلية.

نفايات طبية

وأكد مدير عام تدوير أنه يتم إيجاد حلول بيئية آمنة ومستدامة ووفقاً لأحدث المعايير العالمية لمعالجة والتخلص من النفايات الخطرة في إمارة أبوظبي من خلال فتح مجال الاستثمار في قطاع معالجة النفايات الخطرة حيث تم توقيع ثلاثة عقود بهذا الصدد وعلى النحو التالي:

■ إضافة خط ثالث لمحرقة النفايات الطبية في العين لمعالجة والتخلص من النفايات الطبية والخطرة في العين وبسعة استيعابية تبلغ 500 كغم في الساعة وبتقنية الفرن الدوار، وعلى أن يتم استخدام الخطين العاملين حالياً كخطوط بديلة مساندة في حالات الطوارئ، والعمل جارٍ على تنفيذ المشروع بعد استصدار التصاريح والتراخيص اللازمة ويتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي 2019.

■ إنشاء محرقة لمعالجة والتخلص من النفايات الطبية والخطرة في أبوظبي وبسعة استيعابية تبلغ 1650 كغم في الساعة وبتقنية الفرن الدوار، والعمل جارٍ على تنفيذ المشروع بعد استصدار التصاريح والتراخيص اللازمة ويتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019.

■ يتم تجهيز الخلايا الهندسية للتخلص من النفايات السائلة الخطرة، ويتوقع التشغيل خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019.

توعية

وحول المساعي الجديدة لخلق قانون جديد يقضي بإلزام الجمهور بفصل النفايات من المصدر، قال الكعبي إن مركز تدوير يعمل انطلاقاً من خطته الاستراتيجية وأنشطته التشغيلية على رفع مستوى وعي الجمهور بالتعامل السليم مع النفايات عبر الممارسات المستدامة وأهمها فصل النفايات من مصادرها، حيث يتم ذلك عبر توفير حاويات للفصل بمختلف المناطق السكنية، وتوفير حاويات الفصل في المدارس الحكومية بالتعاون مع شركة مساندة، وتوفير خدمة نقل وتجميع المخلفات المفروزة من المنازل والمدارس عن طريق الاتصال برقم حكومة أبوظبي 800555، إضافة إلى تنظيم الأنشطة التوعوية المتنوعة وذات الصلة لمختلف فئات منتجي النفايات من الجمهور وعبر مختلف الفعاليات والمنصات.

20000

يقوم «تدوير» بمعالجة زيوت الطهي من خلال بناء وتشغيل مصنع لإعادة تدوير زيوت الطهي بطاقة استيعابية تبلغ 20000 لتر يومياً وقابل للتوسعة حسب الطلب، وذلك لإنتاج الوقود الحيوي والأحماض الدهنية، وسيسهم المشروع في الحد من زيوت الطهي التي يجب التخلص منها كنفايات.