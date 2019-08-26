«طرق دبي»: 378 ألف رحلة بنظام «التأجير الذكي» في 7 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن وصول عدد رحلات نظام مركبات التأجير الذكي إلى 377 ألفاً و873 رحلة منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو الماضي، مقابل 185 ألفاً و501 رحلة عن نفس الفترة من العام الفائت 2018، أي بمعدل ارتفاع 103%.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وإدارة الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن ارتفاع عدد الرحلات بنظام التأجير الذكي من 185 ألفاً و501 رحلة إلى 377 ألفاً و873 رحلة، أي بمعدل زيادة يصل إلى 103%، يعكس مدى الإقبال على هذه الخدمة الذكية، التي توفر الوقت والجهد للمتعاملين خلال بحثهم على وسيلة تنقل سريعة، الأمر الذي جعلنا نزيد عدد هذه المركبات من 200 إلى 400 مركبة العام الماضي، لكي نلبي احتياجات الجمهور المتزايدة لهذه الخدمة، وهو ما يحقق عدة غايات استراتيجية هي «دبي الذكية»، و«إسعاد الناس»، وتميز هيئة الطرق والمواصلات. مؤكداً أن الخدمة تعزز التكامل مع منظومة المواصلات العامة.

وأضاف: إن الخدمة تسمح للمتعاملين، عبر تطبيق ذكي «eKar» أو «udrive»، بتأجير المركبة لمدة ست ساعات دون الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلم المركبة وإرجاعها، حيث وفرت الهيئة أكثر من 45 موقعاً في دبي، منها خمسة مواقع في محطات المترو هي: الراشدية، والاتحاد، وبرجمان، والخليج التجاري، وابن بطوطة، موضحاً أن مركبة التأجير الذكي تتمتع بعدة مزايا منها توفير وقود مجاني من محطات البترول إيبكو وأدنوك، مع توفير تأمين مجاني، ومواقف مجانية تابعة للهيئة، وإن المستخدم يستطيع دفع 50 فلساً لكل دقيقة عند إيقاف المركبة في أي مكان بدبي، و40 فلساً لكل دقيقة عند إرجاع المركبة في موقع بداية الجولة.

وأشار شاكري، إلى أن خدمة التأجير الذكي تقتصر على مناطق إمارة دبي، وأن على المتعاملين المقيمين بالدولة التسجيل في نظام التطبيقين الذكيين المذكورين للحصول على الخدمة، من خلال إدخال البيانات المتعلقة ببطاقة الهوية، ورخصة القيادة، والبطاقة الائتمانية، بالإضافة لصورة الشخص، مع حمل بطاقة الهوية للتحقق من أنه الشخص المسجل في النظام، وأنه بالنسبة للزوار فيتعين عليهم إدخال بيانات جواز السفر، وتأشيرة دخول الدولة، بالإضافة لرخصة القيادة والبطاقة الائتمانية.