18 شاباً إماراتياً يشاركون في المسابقة العالمية للمهارات بروسيا

المصدر: روسيا. كازان - وام

شارك 18 شاباً إماراتياً من أعضاء فريق مهارات الإمارات في منافسات الدورة الـ 45 من المسابقة العالمية للمهارات «كازان 2019» التي تقام في روسيا الاتحادية وافتتحها ديميترى ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي.

وشهد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، حفل الافتتاح الرسمي بحضور علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني»، ونخبة من كبار المسؤولين في العالم، وذلك في الملعب الكبير بمدينة كازان الروسية وبمشاركة 1300 متسابق يمثلون 63 دولة ويتنافسون في 56 مهارة هندسية وتكنولوجية ومهنية.

وقال الشامسي: إن فعاليات المسابقة تشهد حضورا جماهيريا كبيرا من الخبراء وطلبة المدارس وممثلي وسائل الإعلام والمسؤولين الذين يتفاعلون بقوة مع الإبداعات التي يقدمها المتسابقون.

وأضاف أن فريق مهارات الإمارات المشارك في المسابقة يتكون من 18 مواطناً ومواطنة الذين يتنافسون بحماس وقوة وثقة مع موهوبي العالم في عدة تخصصات هندسية وتكنولوجية ومهنية منها تقنيات السيارات وتكنولوجيا مواقع الإنترنت والتوصيلات الكهربائية والإلكترونيات والدهان والديكور وحلول برمجيات نظم معلومات الشركات.

أهمية

وأكد أن افتتاح رئيس الوزراء الروسي للدورة الجديدة من المسابقة يعكس مدى أهمية وضرورة التحول الاستراتيجي نحو التعليم الفني والتقني في روسيا والعالم أجمع، معربا عن سعادته بأداء فريق مهارات الإمارات وثقتهم العالية في قدراتهم وإيمانهم الكبير بضرورة رد الجميل للقيادة الرشيدة التي توفر لهم كل الإمكانيات التقنية والبشرية والمادية والمعنوية اللازمة لضمان الارتقاء بأداء البراعم الوطنية وشباب الإمارات إلى أعلى المستويات العالمية.

وأوضح الشامسي أن 11 مواطنا في فريق مهارات الإمارات يتنافسون خلال المسابقة في 10 تخصصات منها الروبوتات المتحركة وتقنيات التصميم الجرافيك وحلول برمجيات الشركات والتبريد والتكييف والتمريض.

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يتنافس 7 من البراعم الوطنية خلال المسابقة العالمية في كازان في خمسة تخصصات وهي الروبوتات والتوصيلات الكهربائية وتقنيات التصميم الجرافيكي وتكنولوجيا مواقع الإنترنت والدهان والديكور.