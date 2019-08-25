إنجاز 65 ٪ من مشروع التوسع بالأنظمة المرورية الذكية في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 65% من مشروع التوسع في الأنظمة المرورية الذكية للهيئة. ويسهم المشروع في زيادة نسبة تغطية شبكة الطرق الرئيسة بالإمارة بالأنظمة المرورية الذكية من 11% حالياً إلى 60%، وتحسين زمن رصد الحوادث والازدحامات في طرق الإمارة وسرعة الاستجابة لها.

وبدأت الهيئة بتركيب اللوحات الإلكترونية المتغيرة الجديدة في الشوارع الرئيسة، لتوفير المعلومات المرورية الفورية للسائقين عن حالة شبكة الطرق، ويتضمن المشروع تركيب 112 لوحة إلكترونية متغيرة جديدة تستند في تصنيعها إلى أحدث التقنيات العالمية، وسيكون تركيب اللوحات في مواقع مختارة على شبكة الطرق في دبي وحول مناطق الفعاليات الكبرى مثل موقع إكسبو 2020، بهدف توفير المعلومات المرورية الفورية لمستخدمي الطريق عن حالة شبكة الطرق مثل مواقع الازدحامات أو الحوادث المرورية بالإضافة إلى عرض الرسائل والإرشادات والنصائح المهمة المتعلقة بالسلامة المرورية، لزيادة كفاءة إدارة الحركة المرورية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ــ «طرق دبي»: إنجاز 65 % من مشروع توسع الأنظمة المرورية الذكية