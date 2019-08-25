«صحة دبي» تعالج الجلطات بـ«الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

كلما كان التشخيص أسرع كانت فرص النجاة أكثر، هذا ما استطاعت تحقيقه هيئة الصحة في دبي بإدخالها تقنيات الذكاء الاصطناعي في علاج المصابين بالجلطات الدماغية إلى مستشفى راشد، بحيث تم تقليل زمن التشخيص من 59 دقيقة إلى دقيقتين فقط، ليكون المستشفى بذلك أول مؤسسة حكومية على مستوى الدولة تطبق هذه التقنية.

وأكد الدكتور سهيل عبدالله الركن، استشاري طب الأعصاب وأخصائي السكتة الدماغية في قسم الأعصاب بالمستشفى، أن الهدف من إدخال الذكاء الاصطناعي لهيئة الصحة هو تسخير التقنيات الحديثة في سرعة التشخيص لسرعة العلاج، لافتاً إلى أن الوقت مهم للغاية، فكلما تأخرنا عن تشخيص الجلطة الدماغية هناك مليونا خلية تموت في الدقيقة الواحدة، وبالتالي التشخيص مهم للتدخل السريع والعلاج الصحيح.

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