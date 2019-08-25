محمد بن زايد: حريصون على العمل المشترك مع الهند

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على العمل المشترك مع جمهورية الهند الصديقة لتعزيز علاقاتهما الثنائية من ناحية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية من ناحية أخرى، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي في آسيا والخليج العربي.

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