إنجاز 77 % من أعمدة الإنارة الموفرة للطاقة في العين

المصدر: العين - داوود محمد

أكدت إدارة بلدية العين، إنجاز77% من مشروع استبدال أعمدة الإنارة القديمة بأعمدة جديدة موفرة للطاقة، حيث تم تركيب 11147 عموداً بتكلفة 19.500 مليون درهم خلال الربع الثالث للعام 2019 ضمن 5 مشاريع تغطي 7 مناطق وقطاعات مختلفة في المدينة، فيما تم تنفيذ صيانة أعمدة ومرافق في 16 موقعاً لغاية نهاية النصف الثاني من العام الحالي، حيث شملت تركيب أجهزة LED ، وسوف يتم مع بداية العام القادم ربط 95 % بالشبكة الإلكترونية في المدينة، حيث تقوم فرق المتابعة والمراقبة بجولات يومية على مدار الساعة لمراقبة عمل كافة أعمدة الإنارة.

وأشار المهندس عبد الله سلطان الدرعي، رئيس قسم شبكات الإنارة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، خلال مؤتمر صحفي في مقر البلدية إلى أن البلدية بدأت خلال العام الحالي بتنفيذ مشاريع الصيانة آخذة بالاعتبار ملاحظات ورغبات أبناء المدينة حول ضرورة توفير الإنارة المناسبة على الطرقات العامة، وبالفعل تم في النصف الثاني من العام 2019 العمل على تنفيذ 5 مشاريع في كافة القطاعات حسب التوزع الجغرافي للمدينة ، ولدينا مناطق رئيسية تم استبدال كامل أعمدة الإنارة القديمة التقليدية، بأعمدة جديدة موفرة للطاقة، بتكلفة واستهلاك أقل وعمر افترضي أطول.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع نفذت بالكامل، حيث تم تركيب 11147 عموداً، موزعة على 7 مناطق يتوقع أن تنتهي في نهاية العام العالي، حيث بلغت نسبة الإنجاز قرابة 77 % وخلال 3 أشهر فقط من العمل، وبلغت تكلفة المشروع 19.500 مليون درهم وبنسبة 80 % مرتبطة بغرفة تحكم مركزية، حيث سيتم ربط 95 % بالشبكة العام القادم.