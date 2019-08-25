أبوظبي تدعو للمشاركة في استبيان جودة الحياة 2019

المصدر: أبوظبي- وام

دعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، كافة أفراد وشرائح المجتمع في الإمارة للمشاركة في الدورة الثانية من استبيان جودة الحياة - أبوظبي 2019، والذي يهدف إلى الوقوف على جودة الحياة ومستوى الرفاهية التي يحظى بها المجتمع، إضافة إلى التعرف عن كثب على احتياجات وتطلعات مجتمع إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين، علاوة على تقديم نظرة عامة حول الموضوعات التي تهم المجتمع.

حرص

وأكدت الدائرة، أنه يمكن لأفراد مجتمع إمارة أبوظبي ممن تتجاوز أعمارهم 15 سنة، المشاركة في الاستبانة، عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة.

وانطلاقاً من حرصها على مشاركة كافة شرائح المجتمع في الاستبانة، أعلنت الدائرة عن إضافة أربع لغات للاستبيان، إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، حيث تم تضمين اللغات التالية: «التاغالوغ»، «الأردو» و«البنغالية» و«التيلوغو».

وأشارت الدائرة إلى أن المؤشرات التي تتناولها الاستبانة، تراعي كافة التنوع السكاني في إمارة أبوظبي، ما يعكس المساعي نحو الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وبالتالي انعكاسه على المبادرات والمشاريع المستقبلية للدائرة.

وكانت دائرة تنمية المجتمع قد أطلقت استبانة جودة الحياة 2019 في يوليو الفائت، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى إشراك أفراد المجتمع في رسم البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز نمط الحياة في إمارة أبوظبي، باعتبارهم شريكاً في رسم مستقبلٍ أفضل للإمارة.

ويتم تنفيذ الاستبانة التي تغطي كافة مناطق إمارة أبوظبي، وفق مؤشرات رئيسية تشمل: الإسكان، فرص العمل والإيرادات، دخل الأسرة والثروة، الصحة، التعليم والمهارات، الأمن والسلامة الشخصية، العلاقات الاجتماعية، المشاركة المدنية والحوكمة، جودة البيئة، السعادة والرفاهية، التوازن بين العمل والحياة.

وسيتم توفير باحثين ميدانيين للعمل على مساعدة الأفراد في عدد من الأماكن المحددة، كما تم توظيف بعض أدوات الذكاء الاصطناعي في باب الملاحظات المتاح أمام المشاركين؛ ما يمكّن الدارسين والباحثين من التعرف على أهم القضايا والموضوعات التي تتصدر اهتمام المجتمع.

ويمكن لقاطني إمارة أبوظبي المشاركة في الاستبانة من خلال رابط: http:/‏‏/‏‏bit.ly/‏‏2KOD1ap

موضوعات تفصيلية

في ضوء عدد من التحديات والقضايا التي شملتها نتائج الدورة الأولى من استبانة مؤشر جودة الحياة، تضمنت دورة هذا العام عدداً من الموضوعات التفصيلية والتي تُعنى بـ: معرفة الناس المالية وأسلوب الحياة، الصحة العقلية والبدنية لأفراد المجتمع، جودة التعليم، التعلم مدى الحياة، الرضا عن الخدمات والتواصل مع الشرطة، المشاركة في العمل التطوعي والمجتمع، السكان والضوضاء والمرافق المجتمعية، الرضا عن جودة وتكلفة الخدمات الصحية.