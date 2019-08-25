شرطة دبي تناقش استراتيجية تطوير خدماتها

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، خلوة استراتيجية لتطوير خدمات شرطة دبي، في فندق دبل تري هيلتون بدبي، وذلك بهدف مناقشة تطوير الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، لتحقيق تطلعات ورؤى الحكومة في تسهيل رحلة المتعامل للحصول على الخدمة.

وقال العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، إن شرطة دبي تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها، بما يتناسب مع توقعات المجتمع في الحصول على خدمات بمستوى سبع نجوم، وذلك لتحقيق السعادة والرضا والرفاهية للمتعاملين، عبر العمل بدرجة عالية من الكفاءة والاحترافية.

وأضاف أن الخلوة الاستراتيجية تهدف لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات، وتتضمن عدة مواضيع منها البرامج التقنية، ومركز الشرطة الذكي SPS، وخدمة صف السيارات، وتأهيل مقدمي الخدمة بدورات تخصصية، والارتقاء بالخدمات لمستوى 7 نجوم.

وأكد أن الخلوة تصب في إيجاد أفكار متنوعة لنقل مستوى الخدمات، وإيجاد الوسائل والطرق الحديثة التي تسهل على المتعامل رحلة الوصول إلى الخدمة، والخروج بالمبادرات والمشاريع والبرامج الهادفة والفعالة، والتي تسهم في تطور الأداء في طريقة تقديم الخدمات.

وتضمنت الخلوة عرض إنجازات الإدارة العامة للتميز والريادة، والإدارات العامة ومراكز الشرطة، وجلسة لمناقشة المشروع التحسيني، وأخرى لتطوير الخدمات، وعصفاً ذهنياً.

حضر الخلوة الاستراتيجية، الجهات المالكة للخدمة، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وإدارة حقوق الإنسان، والإدارة العامة للمرور.