تعزيز التعاون الأمني بين شرطة دبي وسفارة بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، باتريك مودي، السفير البريطاني لدى الدولة والوفد المرافق له، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عيد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العقيد خالد بن مويزه، وعدد من الضباط، وذلك في إطار سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.

ورحب اللواء عبد الله خليفة المري بالوفد الضيف، مؤكداً عمق علاقات التعاون بين البلدين، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.

حرص

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما أن الجهود الجبارة التي تقوم بها الشرطة الإماراتية بقيادة وزارة الداخلية وبدعم القيادة الرشيدة، وجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جعلت الإمارات واحة أمن وأمان واستقرار لكافة ساكنيها وللعالم أجمع.

ومن جانبه، ثمّن باتريك مودي التعاون الأمني بين القيادة العامة لشرطة دبي والأجهزة الأمنية البريطانية، معرباً عن إعجابه الشديد بما شهدته شرطة دبي من احترافية وخبرات متجددة في مجال مكافحة الجريمة، ومواكبتها للتطورات العلمية وتسخيرها أحدث التقنيات التكنولوجية لبسط الأمن والأمان، متمنياً لمسيرتها الاستمرار في التميز والريادة محلياً وعالمياً.

تكريم

وفي ختام الزيارة، قام باتريك مودي بتكريم المشاركين من شرطة دبي في عملية أطلق عليها «أرض الكناري»، وذلك لجهودهم التي أدت إلى تفكيك شبكة خطيرة من تجار ومهربي المخدرات وإلقاء القبض عليهم، في بريطانيا وإسبانيا والإمارات.

ويذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي قامت في ديسمبر من العام 2015 بإحباط تهريب 1500 كلغم من مخدر الكوكايين، كانت مشبعة بشحنة من الفحم قادمة من أمريكا اللاتينية إلى إسبانيا، وتبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، وذلك بالتعاون مع السلطات البريطانية والإسبانية، حيث إن الدور الاستراتيجي لشرطة دبي في ضبط تلك القضية من خلال العمل الميداني لمدة عامين، ما هي إلا دليل واضح على قدرة شرطة دبي على إحباط ترويج المواد المخدرة وردع مروّجيها.