انطلاق مسابقة «حماية» الميدانية العسكرية مطلع السنة الدراسية

المصدر: دبي - البيان

تنطلق مسابقة «حماية» الميدانية العسكرية، التي تنظمها شرطة دبي للموسم الثاني على التوالي مع بداية العام الدراسي الجديد (2019/‏ 2020)، وذلك لكل المدارس الحكومية والخاصة في دبي، والتي ينظمها مركز حماية الدولي، بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وإشراف العميد عيد محمد بن ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقال المقدم الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، إن مسابقة حماية العسكرية لطلبة المدارس تشتمل على ثلاثة فروع وهي: مسابقة المشاة الميدانية، وتتضمن السير العادي، والسير البطيء، والهيئة العسكرية، ومسابقة الاستعراض العسكري وتشمل الاستعراض بالعصا، وتشكيل الشعارات الأرضية والتشكيلات العسكرية.

وأوضح المقدم المعمري أن فترة التدريب للمسابقة تبدأ في شهر أكتوبر المقبل في المدارس، حيث يقوم مدربون من أكاديمية شرطة دبي بتدريب الطلبة على المشي والحركات العسكرية في المدارس المشاركة، وسيتم اختيار 30 طالباً من كل مدرسة مشاركة في المسابقة.