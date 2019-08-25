تعريف منتسبي قطاع أمن المجتمع في أبوظبي بمفاهيم النزاهة الوظيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي ورشة لمنتسبي قطاع أمن المجتمع حول التعريف بمفاهيم النزاهة الوظيفية، عقدت في إدارة الشرطة المجتمعية.

وأكد العقيد مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد، حرص شرطة أبوظبي على مواصلة جهودها في تعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل، من خلال عقد محاضرات التوعية وورش العمل ونشر المطبوعات ورسائل التوعية ذات الصلة.

وركزت الورشة على أهمية تعزيز الرقابة الداخلية والوقاية من مخاطر التجاوزات القانونية ورفع الوعي حول الأمانة الوظيفية والإحساس بالمسؤولية في مجال العمل وتحري الأمانة باعتبارها من أهم الأولويات، التي تعزز قيم النزاهة الوظيفية.