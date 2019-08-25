جمعية أم المؤمنين بعجمان تنظم غداً ملتقى «المرأة رمز التسامح»

المصدر: عجمان- وام

تنظم جمعية أم المؤمنين بمقرها في عجمان غداً ملتقى بعنوان «المرأة رمز التسامح» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

ويأتي ذلك وفقاً لتوجيهات أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بأن يكون شعار الاحتفال في يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «المرأة رمز التسامح».

ويستضيف الملتقى معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي فيما يقدم د.نصر محمد عارف نائب الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورشة عمل بعنوان: «التسامح.. ماذا؟ وكيف؟ ولماذا؟».