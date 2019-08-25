«خليفة الإنسانية» تتبرع بـ343 ألفاً للإفراج عن سجناء بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

بادرت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتبرع بمبلغ 343.000 درهم، للمساهمة في الإفراج عن نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان العاجزين عن سداد الديون المدنية المترتبة عليهم، مما ساهم في تسهيل الإفراج عن النزلاء المتعسرين في القضايا المالية ولمّ شملهم بأسرهم وذويهم.

تسلم الشيك العميد مبارك خلفان الرزي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان، بحضور محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والنقيب محمد الظاهري مدير فرع الراعية اللاحقة.

وأعرب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية عن بالغ شكره لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ودعمهم السخي لهذه المبادرة الإنسانية، التي ساهمت في تسديد المديونيات للقضايا المالية للنزلاء وعودتهم لمنازلهم، حيث تم الإفراج عن 5 نزلاء من جنسيات خليجية، مشيداً بمساهمتهم الطيبة وجهودهم في تقديم العون الإنساني بالتعاون مع شرطة عجمان.