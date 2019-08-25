شرطة أبوظبي تدخل تقنية حديثة لفتح مجرى التنفس للمصابين

المصدر: أبوظبي - البيان

أدخلت شرطة أبوظبي جهاز فتح مجرى الهواء «لاما باسكا ماسك» إلى الخدمة لمساعدة عناصر الإسعاف في إنقاذ الحالات، التي تستدعي استخدام مثل هذا الجهاز المتطور.

ويمتاز الجهاز بسهولة الاستعمال وسرعة إدخاله إلى مجرى الهواء، وشفط السوائل من الفم واستعماله في حالات الإصابات بجميع الوضعيات، التي يكون عليها المصاب وحتى بعد تثبيت الرقبة.

ويتيح استخدامه تقديم خدمات طبية إسعافية متقدمة وبجودة عالية للمرضى والمصابين، والحصول على أفضل النتائج في سرعة الاستجابة للحالات.

ويعد الجهاز الوحيد من بين أجهزة فتح مجرى التنفس للمصابين، الذي يستعمل في الحالات التي تستدعي تثبيت الرأس بمثبت الرقبة.