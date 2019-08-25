«مرور رأس الخيمة» تبحث دعم سلامة مستخدمي طريق المطار

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة بحضور الرائد عارف محمد الشحي رئيس قسم هندسة الطرق المرورية وعدد من الضباط المختصين بهذا الشأن، وممثلي كل من دائرتي البلدية والخدمات العامة، الاجتماع التنسيقي المشترك الذي عقد في قاعة الاجتماعات الكبرى بمركز خدمات المرور.

وهدف الاجتماع، حول التنسيق لبعض آليات العمل المشتركة التي تسهم في دعم أمن وسلامة مستخدمي طريق المطار ــ الدقداقة، وناقش الاجتماع آلية فرص تحسين الطريق المذكور ومعالجة بعض الأمور المتعلقة بسلامته عبر بحث بعض الجوانب الفنية التي تصب في خانة تحسين الخدمات المقدمة للجمهور سواء كانوا سائقين أو مستخدمي الطرق من المشاة.