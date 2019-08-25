«الوطنية للانتخابات» تعلن اليوم قائمة المرشحين الأولية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد وصبري صقر

تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، يليها فتح باب التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة «ثلاثة» أيام ابتداءً من الغد إلى 28 أغسطس 2019.



فترة التسجيل



وكانت اللجنة قد أعلنت الخميس الماضي اختتام فترة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني، والتي استمرت لمدة 5 أيام وسط إقبال كبير من المرأة والشباب على تقديم طلبات الترشح، بالإضافة إلى حضور لافت لأصحاب الهمم، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات الترشح 555 طلباً، منها 200 طلب للمرأة و355 طلباً للرجال.



وتميزت عملية تسجيل المرشحين في اللجان الانتخابية بمختلف إمارات الدولة بأداء منظم واحترافية عالية، وسرعة وسهولة في إتمام الإجراءات ساعدت في زيادة أعداد المرشحين بالمقارنة مع الدورات الانتخابية السابقة، كما ظهر التجاوب والتفاعل الإيجابي، الذي أظهره المرشحون من خلال إقبالهم على تقديم طلبات الترشح على مدار أيام الترشح الخمسة.



وسوف تشهد الفترة المقبلة العديد من الإجراءات، باستكمال إجراءات المرشحين، واعتماد استمارات الترشح، ومنح المرشحين طلب توكيل عن مرشح، واعتماد خطط الحملات الدعائية، ومنح ترخيص بالمقار الانتخابية، بالإضافة إلى مراقبة الحملات الانتخابية.



كما تنفذ اللجان الانتخابية عمليات التوعية والترويج للعملية الانتخابية، وتحفيز أعضاء الهيئة الانتخابية من الناخبين للمشاركة بكل فاعلية وشفافية في العملية الانتخابية.

وستقوم اللجان الانتخابية بدور كبير في شرح مفهوم الحملة الانتخابية وتعليمات المرحلة التي تسبق عملية الاقتراع، والتي يتم خلالها الترويج للمرشحين والتعريف ببرامجهم الانتخابية بهدف حشد أكبر عدد من المؤيدين.



الحملات الانتخابية



وتخضع الحملات الانتخابية لتعليمات خاصة تصدر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في عرض برامجهم ونشر دعايتهم الانتخابية بما يكفل تحقيق مبدأ المساواة بينهم.

ويشترط أن يقدم المرشح طلباً إلى لجنة الإمارة في الإمارة التي ينتمي إليها بالموافقة على خطة حملته الانتخابية على النموذج المعد لذلك، خطة الحملة الدعائية للمرشح.



وسوف تبدأ الحملات الانتخابية يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر ولمدة 27 يوماً وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بأربع وعشرين ساعة، أي في يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019، ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو في اليوم المحدد للانتخابات، غير أن مظاهر الحملات الإعلامية السابقة على هذا التاريخ تبقى كما هي، ولكن لا يجوز القيام بأية مظاهر انتخابية جديدة بعد هذا التاريخ.



نموذج طعن



ويجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها وفق النموذج المعد لذلك (طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات) خلال هذه الفترة، مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه، على أن يُرفِق بطلب الطعن شيكاً بمبلغ (3000) درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا ما صدر القرار لصالحه فقط، وغير قابل للرد إذا رفض طعنه.



ووفقاً للإجراءات فإن الطعون المقدمة إلى اللجنة تم التعامل معها وفق الأطر القانونية والإجرائية المتبعة، وستعمل اللجان المتخصصة والتابعة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات على دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها بما يضمن الحقوق لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.



إحالة



وستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإحالة طلبات طعون الاعتراض على المرشحين إلى لجنة الطعون الخميس 29 أغسطس من أجل تقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية، ليتم لاحقاً إصدار قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات نهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن).



ووفقاً للجدول الزمني فإنه من المقرر أن تصدر اللجنة الوطنية للانتخابات ردها على الاعتراضات المقدمة من المرشحين بحلول الأول من شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم في الثالث من الشهر ذاته إعلان قائمة الأسماء النهائية للمرشحين المسموح لهم بخوض السباق البرلماني.



أرقام



وفور صدور القائمة النهائية سيحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به، حيث الخانة الأولى من الرقم ترمز إلى رقم الإمارة، أما الخانتان الثانية والثالثة فهي أرقام عشوائية تصدر من خلال نظام إلكتروني.