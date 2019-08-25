مجلس اليحر يحاضر في انتخابات «الوطني»

المصدر: العين - داوود محمد

نظم مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي محاضرة بعنوان: «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019»، ضمن جهودهما المشتركة لنشر ثقافة المشاركة السياسية، وإشراك أبناء المجتمع في دعم الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في جميع مراحلها التي استضافها مجلس المتعرض سيف العفاري بمنطقة اليحر، وشارك في المحاضرة عدد كبير من أبناء المدينة، الذين تفاعلوا مع موضوع المحاضرة من خلال توجيه الأسئلة والاستفسارات حول برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جانب أهمية دور المواطن في دعم مسار التنمية السياسية وبناء تجربة برلمانية يحتذى بها، وسبل الإسهام في دعم العملية الانتخابية، والمشاركة فيها كناخبين ومرشحين.

وتطرق العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، خلال المحاضرة، إلى أهمية الانتخابات في تكريس نهج الشورى وتفعيل دور المواطنين في عملية صناعة القرار، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وبناء نموذج برلماني يحتذى به.

وأشار إلى أهمية برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز المشاركة السياسية لأفراد المجتمع في صناعة القرار والإسهام في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، من خلال تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز دوره كمساند وداعم لجهود حكومة دولة الإمارات في خدمة مسيرة تقدم الوطن وتحقيق طموحات المواطنين في مواصلة الريادة والتميز وصولاً إلى المراكز الأولى على مستوى العالم.

وأضاف: يشكل برنامج التمكين السياسي رؤية مستقبلية وخطة عمل وطنية شاملة ومتكاملة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتناسب مع قيم المجتمع الإماراتي وعاداته.