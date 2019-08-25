1000000 معاملة أنجزتها «آمر» خلال النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن مراكز «آمر» قد أنجزت مليوناً وسبع آلاف و406 معاملات خلال النصف الأول من العام الجاري، عبر 69 مركزاً نموذجياً منتشراً في إمارة دبي، وبعض مراكز تسهيل التي تقدم خدمات آمر، مقارنة بإنجاز 847 ألفاً و476 معاملة في الفترة نفسها خلال عام 2018، الأمر الذي يشير إلى الإقبال الكبير على الخدمات، التي تقدمها إقامة دبي في مراكز آمر، التي لا تتوانى عن تقديم أحدث الخدمات، وإنجاز المعاملات بكل بسهولة ويسر.

ونظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي متمثلة بإدارة آمر لسعادة المتعاملين «الملتقى الثالث لملّاك مراكز آمر»، في مقرها الرئيسي في الجافلية بدبي، وذلك في إطار تعزيز التواصل وبهدف الوقوف مباشرة على ملاحظاتهم وتلبية احتياجاتهم في ما يخص الإجراءات والخدمات التي تخص الأنظمة المعمول بها في مراكز آمر، نظراً لدورهم في تعزيز سمعة إقامة دبي كونهم الواجهة الأساسية لها، وذلك بحضور مُلّاك ومديري مراكز آمر وعدد من الضباط وموظفي الإدارة.

وأكد اللواء محمد المري أن تنظيم مثل هذه الملتقيات يأتي حرصاً من إقامة دبي على استمرارية تفعيل قنوات التواصل مع شركائها للوصول إلى أقصى درجات رضا وسعادة المتعاملين في ظل التوجهات الحكومية، التي تستهدف تحقيق السعادة للمواطن والمقيم على أرض الإمارات، مؤكداً أن مراكز آمر تعد نموذجاً معتمداً لمراكز الخدمة في دبي تستهدف تبسيط المعاملات وزيادة كفاءتها، وفقاً لمعايير التميز المتوافقة مع نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

الشفافية

وقد أدار الملتقى الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وتناول خلاله عدداً من الموضوعات التي تركّز على تعزيز مبدأ الشفافية بين إقامة دبي وملاك المراكز، بما يسهم في تعزيز تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية ترتقي لمستوى الخدمات التي توجه بها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.

وأثنى الرائد بن علي في بداية اللقاء على مستوى الخدمات التي تقدمها مراكز آمر، والتي أظهرتها النتائج الخاصة باستطلاعات الرأي التي تجريها إقامة دبي بشكل دوري بنسبة شكلت 96% من نسبة رضا المتعاملين.

تناول بن علي خلال اللقاء موضوع أهمية التوطين في الصف الأمامي لمراكز آمر النموذجية، وما سيسهم بذلك في انخفاض نسبة البطالة في الدولة، وهو الأمر الذي يدعم أجندة السعادة في أن تكون دبي الأولى عالمياً في السعادة والرضا الوظيفي.

وأشار إلى أن المراكز وفّرت فرص عمل للمواطنين في مختلف أماكن وجودها بإمارة دبي، لافتاً إلى أن الإدارة تسترشد برؤية القيادة الرشيدة لتوطين القطاعين الحكومي والخاص.

الواجهة

وأشار الرائد سالم بن علي إلى أهمية دور أصحاب المراكز بتمثيلهم للإدارة كونهم الواجهة الأمامية لإقامة دبي، مثنياً على جهودهم المتواصلة لتسهيل إجراءات الخدمات وتقديمها بأرقى مستويات الخدمة للمتعاملين.

وأضاف بن علي أن مراكز آمر النموذجية أسهمت منذ افتتاحها في تحسين مستوى الخدمات وتوحيد آلية تقديمها، نظراً لاعتمادها على كادر مؤهل تم إلحاقه بدورات تدريبية لتطوير خبراته، بما يتناسب مع أنظمة العمل، مؤكداً حرص الإدارة على استمرارية تكاتفها وتعاونها مع الدوائر الحكومية فريقاً واحداً، ومصلحة مشتركة في تطوير خدمات شاملة وذكية تسهل حياة الناس وتنال رضاهم.

وفي ختام اللقاء تقدم ملاك مراكز آمر بالشكر والتقدير للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على دعمها المتواصل وإجراء مثل هذه اللقاءات التي تسهم بكل واضح في تقديم خدمات ذات مستوى عال يعزز سعادة المتعاملين، كما تم الاستماع إلى كل ملاحظات ومقترحات ملاك المراكز، التي تهدف إلى الاستمرار بالتميز في تقديم الخدمات.