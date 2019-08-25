أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استمر الطقس أمس صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، مع تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وكانت مثيرة للغبار والأتربة، خاصة أثناء النهار.

وسقطت أمس أمطار خفيفة ومتوسطة على دبي والشارقة وعجمان، وذلك لوجود امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق على الدولة، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة

وتراوحت درجات الحرارة أمس بين 39 إلى 44 درجة مئوية للعظمى، والصغرى بين 30 إلى 33 درجة مئوية في المناطق الساحلية والجزر، وسجلت العظمى في المناطق الداخلية 41 إلى 46 درجة مئوية، والصغرى بين 29 إلى 32 درجة مئوية، فيما سجلت الدرجات العظمي في المناطق الجبلية 33 إلى 37 درجة، والصغرى 26 إلى 30 درجة مئوية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار نهاراً، قد تصل سرعتها إلى 38 كم/‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس «الاثنين» صحواً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً ظهراً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي.