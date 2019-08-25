48 ساعة لانطلاق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019

المصدر: أبوظبي- البيان

تستعد أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل لانطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يعد الحدث الأهم والأكبر في عالم الصيد والفروسية والحفاظ على التراث، حيث تقام دورته السابعة عشرة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس 2019، وتحمل شعار «معاً لترسيخ مفاهيم الصيد المستدام».

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمعرض في مؤتمر صحفي أقيم الأسبوع الماضي عن العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل والمسابقات، والعديد من المفاجآت الموجهة للأطفال والعائلات وتجمع بين المتعة والثقافة.

وأعدت اللجنة العليا المنظمة للنسخة الأكبر في تاريخ المعرض جوائز مخصصة للزوار يتعدى مجموعها المليون درهم.

ويشارك في الدورة السابعة عشرة من المعرض الذي يقام على مساحة 45 ألف متر مربع أكثر من 650 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية موزعة على أحد عشر قطاعاً، وهي (الفروسية والصقارة ومعدات الصيد البري والتخييم وصيد الأسماك والرياضات البحرية وأسلحة الصيد والفنون والحرف اليدوية ورحلات الصيد والسفاري ومركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق والتعزيز والحفاظ على التراث الثقافي ووسائل الإعلام والمنتجات والخدمات البيطرية والصيدلية)، فضلاً عن تخصيص «ساحة أرينا» للعروض الخاصة بالخيول والإبل والكلاب.

وتشهد الدورة السابعة عشرة من المعرض لأول مرة مزاداً يومياً للصقور ينظم طيلة أيام المعرض، فضلاً عن تنظيم أول عرض دولي للكلاب في دولة الإمارات، وهي العروض التي من شأنها إتاحة الفرصة للجماهير والزوار لمشاهدة أكثر من 200 سلالة من الكلاب المدربة من أكثر من 15 دولة، إلى جانب العديد من الورش والندوات التي ستحتضنها «منصة المؤتمرات»، والتي يأتي في مقدمتها «مؤتمر الإتجار غير المشروع بالطيور الجارحة»، والذي يشارك فيه خبراء وباحثون من مختلف قارات العالم.

ومن المتوقع أن تحقق الدورة الـسابعة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية نجاحاً كبيراً، لا سيما أن كل الشركات المتخصصة في بيع أسلحة الصيد ستستفيد هذا العام من التسهيلات التي تمنح لأول مرة في المعرض بإتاحة الفرصة لكل من تجاوز سن 21 عاماً من مواطني دولة الإمارات، باقتناء ثلاث قطع سلاح من المعرض، فضلاً عن السماح لمختلف الجنسيات من كل دول العالم من اقتناء أسلحة ومعدات الصيد من أجنحة المعرض، بشرط إحضار رخصة وشهادة عدم ممانعة من أقسام تراخيص الأسلحة بالإدارات الشرطية التابعة لهم في بلدانهم، بحيث توضح التصاريح عدد قطع السلاح والأنواع المسموح بشرائها وتوريدها لبلدانهم من أبوظبي.

تنظيم

يقام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، ورعاية رسمية من «هيئة البيئة»- أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، فيما يرعى الاستدامة بالمعرض شركتا (واحة الزاوية وبراري عين الفايضة للتطوير)، كما يدعم المعرض كل من (دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي).