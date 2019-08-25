فلاح الأحبابي: علاقات تجارية ممتدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي فلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي: إن منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند «وسام زايد»، خلال زيارته الرسمية للبلاد، يعكس عمق العلاقات الوطيدة بين حكومتي وشعبي البلدين ويؤكد متانة الروابط التجارية والثقافية الممتدة بينهما والقائمة على أسس الاحترام المتبادل والحوار البنّاء والتعاون المثمر عبر مختلف المجالات.

وسام

وقال الأحبابي: نهنئ رئيس وزراء الهند على تقليده أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، في بادرة تثمن دوره الفاعل في إعطاء زخم لترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين والتي أسست لبداية شراكة استراتيجية شاملة بينهما. وتتسم العلاقات التاريخية بين البلدين بطبيعة خاصة، وهو ما يتضح جلياً في أهمية الإمارات كثالث أكبر شريك تجاري للهند، حيث تبلغ قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 60 مليار دولار، ويُعد ذلك سمة مهمة بالنظر إلى حجم السوق الهندية التي تعتبر خامس أكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.8 تريليون دولار.

علاقات

وأضاف: يعكس حجم التجارة الثنائية الكبير متانة العلاقات بين بلدينا، كما يؤكد أهمية التعاون المشترك في خلق فرص وإمكانات هائلة عبر سد فجوة التبادل التجاري بين أسواق الشرق والغرب، بالتزامن مع مساعينا المشتركة لتحقيق مزيد من النمو ورفع قيمة التجارة الثنائية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020.