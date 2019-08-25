عارف أميري: تعاون مع 100 مؤسسة مالية هندية

المصدر: أبوظبي - البيان

قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يواصل مركز دبي المالي العالمي بناء وتعزيز علاقاته طويلة الأمد مع الهند، مع أكثر من 100 شركة ومؤسسة مالية واستشارية هندية تستخدم المركز المالي كمقرها الإقليمي للاستفادة من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا السريعة النمو».

وأضاف عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي «أن تحالفنا الاستراتيجي مع مراكز الابتكار الهندية الرئيسية، مثل مومباي وغوجارات، هي دائماً في طور الانتقال من قوة إلى قوة، حيث نتطلع إلى مجموعة جديدة من شركات التكنولوجيا المالية الهندية الواعدة القادمة إلى دبي كونها المنصة الأفضل في المنطقة لزيادة رأس المال وتوسيع نطاق أعمالها».