«الاتحاد للطيران» تحتفل بمرور 15 عاماً على دخول أكبر أسواقها

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعد «الاتحاد للطيران» للاحتفال بمرور 15 عاماً على بدء خدماتها إلى الهند، أكبر أسواقها وأكثرها ازدحاماً. وتتزامن احتفالات الشركة مع الزيارة الثالثة لرئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إلى دولة الإمارات، لتسليط الضوء على أهمية الشراكة والعلاقات القوية بين البلدين.

وكانت الاتحاد للطيران قد أطلقت رحلات يومية لخدمة مومباي أول وجهة هندية خلال الاثني عشر شهراً الأولى لانطلاق عملياتها، وذلك في شهر سبتمبر من عام 2004. لتطلق بعد مرور ثلاثة أشهر تالية، خدماتها إلى نيودلهي.

واليوم، تُشغّل الاتحاد للطيران 159 رحلة مع العودة أسبوعياً بين أبوظبي و10 وجهات هندية رئيسية هي، إسلام أباد، بنغالور، تشيناي، كوتشين، دلهي، حيدر أباد، كولكاتا، كوزيكود، مومباي وتيروفانانتابورام. كما تربط الشركة، عبر مطارها الأم في أبوظبي، بين تلك المدن والوجهات العالمية على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا وأفريقيا. ومنذ إطلاق خدماتها إلى شبه القارة الهندية تمكنت الاتحاد للطيران من نقل أكثر من 16.5 مليون مسافر.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «تتمتع الهند والإمارات بروابط وعلاقات متينة على الصعيد الاقتصادي والثقافي والدبلوماسي، وتلعب الاتحاد للطيران دوراً رئيسياً كصلة وصل بين البلدين وما بعدهما».

وأضاف: «تخدم الاتحاد للطيران وجهات في الهند تفوق أي دولة أخرى على شبكتها العالمية، وتربط الهند بالعالم عبر مركزها التشغيلي في أبوظبي. وعلى صعيد عالمي، توفّر الاتحاد فرص عمل لأكثر من 4800 موظف هندي، كما ساهمت المجموعة بشكل كبير في تعزيز اقتصاد البلدين، وأنفقت العام الماضي 151 مليون دولار من خلال تعاونها مع 480 شركة في الهند».

وعلى صعيد المسافرين، برهنت «الاتحاد للطيران» التزامها تجاه الهند من خلال زيادة عدد رحلاتها وترقية طائراتها، لتشمل أحدثها طراز بوينغ 787 دريملاينر، التي تخدم مومباي ودلهي وحيدر أباد. كما قام برنامج ضيف الاتحاد، مؤخراً بإبرام شراكة مع SBICard، لتوفير بطاقة فيزا الائتمانية الخاصة بالسفر، للمسافرين الهنود.

ويتيح مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية للمسافرين من الهند إلى الولايات المتحدة عبر مطار أبوظبي، إتمام تدقيق وثائق سفرهم ليتمكنوا من الدخول السريع إلى الولايات المتحدة بعد وصولهم إلى المطار.