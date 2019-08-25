مستشفى العين ينقذ شاباً من جلطة دماغية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تمكن فريق طبي في مستشفى العين التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» من إنقاذ فتى يبلغ من العمر 15 عاماً تعرض لجلطة دماغية حادة، نجم عنها إغلاق الشريان السباتي الأيسر مما أدى إلى نقص حاد في تروية نصف الدماغ الأيسر، أصيب على إثرها الفتى بشلل في الطرف الأيمن من الجسم وفقد القدرة على الكلام.

وقال الدكتور جمال قطيش رئيس معهد الأشعة واستشاري الأشعة التداخلية في مستشفى العين إنه فور وصول الطفل إلى قسم الطوارئ في مستشفى العين تعاملت الطواقم الطبية مع حالته بحرفية تامة، وتم تشكيل فريق طبي متعدد التخصصات، استطاع من تشخيص حالة الطفل من خلال التصوير الطبقي والتصوير المحوري.

وأضاف أنه بعد تشخيص الحالة على أنها جلطة دماغية قرر الفريق الطبي تحويل المريض إلى قسم الأشعة التداخلية، حيث تم عمل قسطرة شريانية دماغية عن طريق فتحة في أعلى الفخذ لا تتجاوز 2 ملم، وتم الوصول إلى الجلطة التي أغلقت الشريان وإزالتها بقسطرة وشبكة دماغية خاصة، مما أدى إلى إعادة جريان الدم ووصوله إلى المنطقة ناقصة التروية في الدماغ.

وأكد الدكتور جمال قطيش أن أخصائيي الأشعة التداخلية لديهم الكفاءة والمقدرة على تقييم مرضى السكتة الدماغية بسرعة وإجراء عملية استئصال الخثار الوعائية الناشئة، وتحقيق نتائج جيدة وتقليل معدل الإعاقة، ويمكن للمريض استعادة وظائفه بشكل أسرع من أفضل علاج طبي.

وأوضح أنه بعد إجراء قسطرة شريانية دماغية بدأت حالة المريض بالتحسن وأصبح قادراً على الحركة والكلام، وبدأ يجيب عن الأسئلة البسيطة الموجهة إليه من الفريق الطبي، وتنفيذ التعليمات التي تعطى إليه، واستمرت حالته بالتحسن إلى أن عاد لما كان عليه قبل إصابته بالجلطة من الكلام والحركة والاستجابة للتعليمات.

ويشير التاريخ المرضي للطفل إلى أنه كان يعاني من مرض نادر في البطين الأيسر لعضلة القلب، ويعاني كذلك من حالة عدم انتظام في دقات القلب الأذيني.