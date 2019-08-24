محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء الهند

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الوطن دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف وعزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية الهند.. فيما أطلقت المدفعية / 21 / طلقة ترحيبا بزيارة دولة ناريندرا مودي.

وصافح رئيس وزراء جمهورية الهند كبار مستقبليه .. من سمو الشيوخ و الوزراء و كبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة .. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. الوزراء وكبار المسؤولين في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الهندي.

حضر الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

كما حضره من الجانب الهندي الوفد المرافق لدولة ناريندرا مودي معالي اجيت دوفال مستشار الامن الوطني ومعالي فيجاي كيشاف جوخالي وزير الخارجية وسعادة نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة وعدد من المسؤولين في الحكومة الهندية.