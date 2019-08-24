شرطة دبي تطلق الموسم الثاني من مسابقة حماية الميدانية العسكرية

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وإشراف العميد عيد محمد بن ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ستنطلق مسابقة "حماية" الميدانية العسكرية للموسم الثاني على التوالي مع بداية العام الدراسي الجديد (2019/2020)، وذلك لكافة المدارس الحكومية والخاصة في دبي، والتي ينظمها مركز حماية الدولي بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي.

وقال المقدم الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، إن مسابقة حماية العسكرية لطلبة المدارس تشتمل على ثلاثة فروع وهي: مسابقة المشاة الميدانية وتتضمن السير العادي، والسير البطيء، والهيئة العسكرية، ومسابقة الاستعراض العسكري وتشمل الاستعراض بالعصا، وتشكيل الشعارات الأرضية والتشكيلات العسكرية، ومسابقة الاستعراض بالعلم وتشمل رفع العلم والوقوف للتحية وحمل العلم في المسير.

وأوضح المقدم المعمري أن فترة التدريب للمسابقة تبدأ في شهر أكتوبر القادم في المدارس، حيث يقوم مدربون من أكاديمية شرطة دبي بتدريب الطلبة على المشي والحركات العسكرية في المدارس المشاركة، وسيتم اختيار 30 طالبا من كل مدرسة مشاركة في المسابقة، وسيتم منح المدارس الفائزة جوائز من ضمنها درع التفوق وشهادة التفوق وعصا التفوق.

وقال المقدم عبد الرحمن المعمري إن المسابقة العسكرية للطلبة في موسمها الأول بلغ عدد المشاركين فيها 11 مدرسة بمشاركة 303 طالب من مختلف الجنسيات، وبلغ عدد المشاركين في التصويب 3300 طالب وطالبة، حيث فازت مدرسة جيمس مدرستنا الإنجليزية الثانوية، بالمركز الأول بالتدريب العسكري، وفازت مدرسة جيمس الهندية، بالمركز الثاني بالتدريب العسكري، وفازت مدرستا ويستمنستر، وحماية للبنين بالمركز الثالث بالتدريب العسكري، أما مدرسة حماية للبنات، ففازت كأكثر مدرسة شاركن طالباتها بساعات تدريبية عسكرية، كما تم تكريم المدرسة الأمريكية بدبي كونها صاحبة أفضل فكرة عرض عسكري.