شرطة دبي تكرّم الموظفين المتفوقين دراسياً من أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

قام مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي بتكريم وتسليم شهادات التقدير لاثنين من الموظفين من أصحاب الهمم المتفوقين والمتميزين دراسياً، والذين استطاعوا مواصلة وإكمال مسيرتهم التعليمية، متجاوزين الإعاقة الجسدية، ليضربوا مثالاً رائعاً في التحدي والإصرار في الجمع بين العمل والدراسة.

تكريم

وتضمن التكريم كلاً من الشرطي أول أميرة الشحي، من مرتب الإدارة العامة لأمن المطارات، وأحمد قمبر، من مرتب الإدارة العامة للمرور، حيث قامت السيدة سميرة ثابت، أمين سر مجلس أصحاب الهمم، بزيارتهما في مقر عملهما، وتسليم الشهادات التقديرية لهما، تكريماً وتحفيزاً من القيادة العامة لشرطة دبي على جهودهما المثمرة.

وقال المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم، إن المجلس يسعى بشكل دائم لترجمة توجيهات القيادة العليا بشرطة دبي بتمكين أصحاب الهمم في كل الجوانب، ومتابعة المتميزين والمبدعين منهم لتكريمهم وتحفيزهم على الاستمرار، وبث روح التنافس مع بقية الموظفين، منوهاً إلى أن دعم الموظفين من أصحاب الهمم هو من الأولويات التي تقوم بها كل الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأضاف أن المجلس وبالتعاون والتنسيق مع كل القطاعات، يتابع احتياجات أصحاب الهمم، سواء في الجوانب الوظيفية أو العلمية، وذلك من خلال التدريب التخصصي الذي يحتاجونه لرفع مستوى أدائهم المهني، أو من خلال توفير البيئة التي تتناسب مع متطلباتهم، وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة لمساعدتهم على إكمال الدراسة.

وأكد أن شرطة دبي توفر لأصحاب الهمم قنوات تواصل من أجل الاطلاع على احتياجاتهم، وذلك عبر الإدارات التي يعملون فيها، وعبر مجلس أصحاب الهمم، وذلك للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم والوقوف على متطلباتهم.