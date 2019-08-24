وفد من« أبوظبي الرقمية» يزور قسم الأطفال بمدينة الشيخ خليفة الطبية

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من «هيئة أبوظبي الرقمية» برئاسة سعيد عبد الواحد الملا المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الحكومية وإدارة الشركاء مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي.

وجاءت المبادرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام. وتؤكّد هذه الزيارة التي تأتي بالتزامن مع عام التسامح، حرص الهيئة على تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التعاون والتراحم بين الموظفين وأفراد المجتمع، هذا وإلى جانب رسم البسمة على وجوه الأطفال وإدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم.

واستقبل الوفد الدكتورة شمه المزروعي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية وهزاع النيادي، مدير إدارة علاقات العملاء وعدد من العاملين بالقسم، حيث زاروا الأطفال لدعمهم معنوياً وحثهم على الإرادة والإصرار.